Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünde kurumsallaşma toplantısı yapıldı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünde, iç kontrol çalışmaları kapsamında kurumsallaşma süreci, hizmet kalitesi ve iş süreçlerinin etkinliğinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim başkanlığındaki toplantıya kurum yöneticileri ile personel katıldı.

Toplantıda, kurumsal yapının güçlendirilmesi, iç kontrol mekanizmalarının etkinliğinin artırılması, iş süreçlerinde verimliliğin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Kurumsallaşma sürecinde yürütülen uygulamalar gözden geçirilirken, kurum içi işleyişe yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile hizmet sunumunda sürdürülebilir kalite anlayışının geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı