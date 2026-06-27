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Bayburt Kent Konseyinden tarihi kaleye müdahale talebi

Bayburt Kent Konseyinden tarihi kaleye müdahale talebi
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Bayburt Kent Konseyi, tarihi Bayburt Kalesi'nin giriş kapısındaki duvarlarda taşların alt kısımlarının boşaldığını ve düşme riski oluşturduğunu belirterek Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne başvurdu.

Bayburt Kent Konseyi, tarihi Bayburt Kalesi'nin giriş kapısındaki duvarlarda yer alan taşların alt kısımlarının boşaldığını ve düşme riski oluşturduğunu belirterek Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne başvurdu.

Vatandaşlardan gelen şikayet ve tavsiyeler üzerine harekete geçen Kent Konseyi, kalede incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmada, kalenin giriş kapısının yer aldığı ve şehre bakan cephesindeki duvarda tahribat oluştuğu belirlendi. Daha önce çini mozaiklerin bulunduğu alanda yer alan tarihi kale taşlarının alt kısımlarının boşaldığı tespit edildi.

Taşların düşme tehlikesi taşıdığına dikkat çeken konsey, alanda çalışma başlatılması için ilgili kurumlara girişimlerde bulundu. Kent Konseyinden Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne yapılan başvuruda, "Bayburt Kalesi'nin giriş kapısının bulunduğu duvarın şehrimize bakan yüzünde, öncesinde çini mozaiklerin bulunduğunu, günümüzde az sayıda kalmış tarihi kale taşlarının alt kısımlarının boşaldığını ve bu durumun tarihi taşların düşmesine sebebiyet vereceğini tespit etmiş bulunmaktayız. İşbu konu hakkında başvuru yapma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Bayburt Kalesi'nin kale taşlarının alt kısımlarının boşalması ve taşların düşme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle araştırma ve çalışma yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. İşbu konuda tarafımıza bilgi verilerek gereğini arz ve talep ederiz" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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