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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, balıkçılık, su ürünleri, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın önemi ele alındı.

Gerçekleştirilen sunumda öğrencilere deniz ve iç su ekosistemlerinin korunması, su ürünlerinin doğal kaynaklar açısından taşıdığı önem ve bilinçli balıkçılık konularında bilgi verildi. Su kaynaklarının korunmasında bireysel sorumluluklara dikkat çekilen etkinlikte, doğal yaşamın sürdürülebilirliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Programın sonunda öğrencilere balık ikramında da bulunuldu. İkram sırasında balığın sağlıklı ve dengeli beslenmedeki yerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı