Bayburt İl Özel İdaresi Encümen Kurulu Toplandı

Bayburt İl Özel İdaresi Encümen Kurulu, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında toplandı. Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü ve hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür edildi.

Bayburt İl Özel İdaresi Encümen Kurulu, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıya, il encümen üyeleri ve ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Eldivan, il genelinde mahalli hizmetler kapsamında yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen İl Özel İdaresi ekiplerine ve Encümen Kurulu üyelerine teşekkür etti. - BAYBURT

