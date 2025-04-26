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Bayburt İl Müftülüğünden Lise Öğrencilerine Etkinlik

Bayburt İl Müftülüğünden Lise Öğrencilerine Etkinlik
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Bayburt İl Müftülüğü, Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek Gençlik Merkezinin tanıtımını yaptı ve oyunlar oynadı.

Bayburt İl Müftülüğünce lise öğrencilerine yönelik etkinlik organize edildi. İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Diyanet Gençlik Merkezinde Bayburt Fen Lisesi öğrencileri ağırlandı. Merkezde öğrencileri karşılayan Müftü Danacı, öğrencilere Gençlik Merkezinin tanıtımını yaparak, müftülüğün gençlik çalışmalarını anlattı. Merkezin tanıtılmasının ardından merkezde bulunan oyun alanlarında öğrencilerle oyunlar oynandı. Programda Fen Lisesi Müdür Başyardımcısı Ömer Coşar ve gençlik koordinatörleri de hazır bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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