Bayburt İl Müftülüğü kadınlara Diyanet Gençlik Merkezinde tefsir dersleri başlattı

Bayburt İl Müftülüğü kadınlara Diyanet Gençlik Merkezinde tefsir dersleri başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Müftülüğü, kadınlara yönelik tefsir derslerini Diyanet Gençlik Merkezinde başlattı. Dersler her çarşamba saat 13.30'da Müftü Yardımcısı İlim Tatlı tarafından veriliyor; kadınların Kur'an'ın mesajlarını daha iyi anlamasına katkı sunuluyor.
Bayburt İl Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik tefsir dersleri başlatıldı.
Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen dersler, Müftü Yardımcısı İlim Tatlı tarafından her çarşamba saat 13.30'da veriliyor.
Kadınların bir araya geldiği derslerde, Kur'an-ı Kerim'in anlamı ve ayetlerin tefsiri üzerine eğitimler gerçekleştiriliyor. Programa katılan kadınların Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını daha iyi anlamalarına katkı sunuluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı