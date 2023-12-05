Bayburt İl Müftülüğü, imam hatip ve müezzin kayyımlarına ezanı güzel okuma hizmet içi eğitim kursu başlattı
Bayburt İl Müftülüğü, imam hatip ve müezzin kayyımlarına yönelik ezanı güzel okuma hizmet içi eğitim kursu düzenliyor. Kurs, din görevlilerinin musiki kabiliyetlerini geliştirerek ezan, kamet ve sala okuyuşlarını daha iyi bir seviyeye getirmeyi amaçlıyor.
Bayburt İl Müftülüğü, imam hatip ve müezzin kayyımlarına yönelik ezanı güzel okuma hizmet içi eğitim kursu başlattı.
Programının açılışını yapan İl Müftüsü Müftü Abdurrahman Şahin, hizmet içi eğitim kursunu verecek olan İl Murakıbı Muhammet Berat Türkmen ve kursiyerlere kolaylıklar diledi.
Din görevlilerinin musiki kabiliyetlerini geliştirerek ezan, kamet ve sala okuyuşlarını daha iyi bir seviyeye getirmek amacıyla düzenlenen kurs, Ulu Camii müştemilatında bulunan Din Görevlileri Derneğinde düzenlenecek. - BAYBURT