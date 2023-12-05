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Bayburt İl Müftülüğü, imam hatip ve müezzin kayyımlarına ezanı güzel okuma hizmet içi eğitim kursu başlattı

5 Aralık 2023 11:45 Son Güncelleme: 11:47 Abone Ol

Bayburt İl Müftülüğü, imam hatip ve müezzin kayyımlarına yönelik ezanı güzel okuma hizmet içi eğitim kursu düzenliyor. Kurs, din görevlilerinin musiki kabiliyetlerini geliştirerek ezan, kamet ve sala okuyuşlarını daha iyi bir seviyeye getirmeyi amaçlıyor.