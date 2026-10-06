Bayburt İl Genel Meclisinde kamu yatırımları ve köylerin ihtiyaçları görüşüldü

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İl Genel Meclisinin Ekim Ayı Olağan Toplantısında ilin genel durumu, kamu yatırımları ve devam eden çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, ilçeler ve köylerin ihtiyaçları ele alınırken, yaklaşan kış mevsimi öncesinde vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine ilişkin konular üzerinde duruldu. Kent genelinde sürdürülen çalışmaların yanı sıra kamu yatırımlarının mevcut durumu da görüşüldü.

Toplantıya Vali Mustafa Eldivan da katıldı. Eldivan, alınan kararların Bayburt'un gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı