Bayburt Huzurevi Sakinlerine Gönüllü Kuaför Hizmeti
Bayburt Memnune Evsen Huzurevi'nde, gönüllü kuaför Seher Gülhan, huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarını yaptı. Saç kesimi ve bakım işlemleriyle yaşlıları sevindiren Gülhan'a sakinler teşekkür etti.
Bayburt Memnune Evsen Huzurevi sakinlerinin kişisel bakımları, gönüllü kuaför tarafından yapıldı.
Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen kuaför Seher Gülhan, saç kesimi ve bakım işlemlerini gönüllü olarak gerçekleştirerek, yaşlıları sevindirdi. Gülhan'ın bu jesti, huzurevi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan bakım ve kesim işlemlerinden memnuniyet duyan huzurevi sakinleri, Gülhan'a teşekkür ettiler. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel