Bayburt Huzurevi Sakinlerine Gönüllü Kuaför Hizmeti

Bayburt Memnune Evsen Huzurevi sakinlerinin kişisel bakımları, gönüllü kuaför tarafından yapıldı.

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen kuaför Seher Gülhan, saç kesimi ve bakım işlemlerini gönüllü olarak gerçekleştirerek, yaşlıları sevindirdi. Gülhan'ın bu jesti, huzurevi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan bakım ve kesim işlemlerinden memnuniyet duyan huzurevi sakinleri, Gülhan'a teşekkür ettiler. - BAYBURT