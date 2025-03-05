Bayburt Emniyeti'nden Kadınlar Günü Uyarısı
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dolandırıcılık riskine karşı vatandaşları uyararak sahte hediyelerle ilgili mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşanabilecek dolandırıcılıklara karşı dikkat çekerek, 'Kadınlar Günü'ne özel hediyeler' adı altında gelen mesajlara karşı vatandaşları uyardı. Emniyetten yapılan uyarıda, sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiğinin altı çizildi.
Sosyal medya ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılan 'Kadınlar Günü'ne özel hediyeler başlıklı aldatıcı içeriklere dikkat' denilerek, Bayburt emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, "Cazip gibi görünen asılsız içeriklere itibar etmeyin, sahte bağlantılara tıklamayın. Kişisel verilerinizin ele geçirilmesini amaçlayan bağlantılarla bilgilerinizi paylaşmayın. Teklifleri firmaya ait resmi uygulama veya internet sitesinden doğrulayın." ifadeleri yer aldı. - BAYBURT