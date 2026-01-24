Bayburt'ta eğitim çalışmaları EDEP toplantısında değerlendirildi

Bayburt'ta eğitim alanında yürütülen çalışmalar, Bayburt Eğitime Destek Platformu'nun (EDEP) 2026 yılı Ocak Ayı İl Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıda mevcut projeler değerlendirilirken, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik öneriler istişare edildi.

Eğitimde sürdürülebilirlik, kurumlar arası koordinasyon ve sahadaki ihtiyaçların tespiti amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve ortak projelerin geliştirilmesine yönelik görüşler paylaşıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında öğretmenevinde düzenlenen toplantıya; Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci ile il ve ilçe milli eğitim müdürleri, kurum amirleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.