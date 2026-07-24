Bayburt'ta 'Kendimizi Tanıyalım' Semineri Düzenlendi
Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, Doç. Dr. Gökhan Kömür tarafından verilen 'Kendimizi Tanıyalım' seminerinde kişilik özellikleri, öz farkındalık ve kişisel gelişim konuları ele alındı. Uygulamalı çalışmalarla renk ve semboller üzerinden anlatılan program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.
Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, bireylerin kendilerini daha yakından tanımalarına, kişisel farkındalıklarını artırmalarına ve güçlü yönlerini keşfetmelerine yönelik 'Kendimizi Tanıyalım' başlıklı seminer düzenlendi.
Doç. Dr. Gökhan Kömür tarafından verilen seminerde, bireylerin kişilik özelliklerini tanımaları, davranış biçimlerini değerlendirmeleri ve öz farkındalıklarını geliştirmelerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Katılımcılarla gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarda kişisel farklılıklar ele alınırken, kişilik özellikleri renkler ve semboller üzerinden örneklerle anlatıldı.
Seminerde, bireyin kendini tanımasının sosyal ilişkiler, iletişim becerileri ve karar verme süreçlerine katkısına değinilirken, kişisel gelişim sürecinde farkındalığın önemine dikkat çekildi.
Program, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.