Bayburt DKMP Müdürlüğünde Halil Karaca görevi Hasan Demirci'den devraldı

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Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğünün yeni müdürü Halil Karaca, görevine başladı. Karaca, Samsun'a tayini çıkan Hasan Demirci'den görevi devraldı.

Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret eden Karaca'ya, geçmiş yıllarda uzun süre DKMP müdürü olarak görev yapan Alpaslan Katırcı da eşlik etti. Ziyarette, Bayburt'taki doğa koruma faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Vali Eldivan, Karaca'ya başarılar dileyerek yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı