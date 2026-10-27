Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt DKMP Müdürlüğünde Halil Karaca görevi Hasan Demirci'den devraldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt DKMP Müdürlüğünde Halil Karaca görevi Hasan Demirci'den devraldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün yeni müdürü Halil Karaca görevine başladı. Karaca, görevi Samsun'a tayini çıkan Hasan Demirci'den devraldı. Vali Mustafa Eldivan'ı ziyaretinde doğa koruma faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğünün yeni müdürü Halil Karaca, görevine başladı. Karaca, Samsun'a tayini çıkan Hasan Demirci'den görevi devraldı.

Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret eden Karaca'ya, geçmiş yıllarda uzun süre DKMP müdürü olarak görev yapan Alpaslan Katırcı da eşlik etti. Ziyarette, Bayburt'taki doğa koruma faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Vali Eldivan, Karaca'ya başarılar dileyerek yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda

Tarihi zam kapıda! Böylesi ilk kez yaşanacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sabrımız taştı' deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar

"Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Erdoğan'a seslenip yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı

Derbide olay sözler! Ne yaptın Lukaku?
Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Teknik bölge tünelini su bastı, servisler mahsur kaldı

Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Görüntü inanılmaz
Aslı Baş davası 21 Ocak 2027'ye ertelendi, Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu

Aslı Baş davası ertelendi, sanık duruşmalardan muaf tutuldu
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum

Volkan bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Rafet El Roman üçüncü kez damat olmaya hazırlanıyor

Evleneceğini açıkladı: Azerbaycan’ın prensesi geliyor Türkiye’ye