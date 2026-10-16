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Bayburt Demirözü'nde okulda Gazze için farkındalık programında gemi maketi hazırlandı

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Bayburt Demirözü'nde okulda Gazze için farkındalık programında gemi maketi hazırlandı
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Bayburt Demirözü'nde Hüseyin Nüsret Resul Beyler İmam Hatip Ortaokulu'nda Gazze'ye dikkat çekmek için farkındalık programı düzenlendi. Öğrenciler şiir okuyup gösteriler sundu; Sumud Filosu'nu simgeleyen gemi maketi hazırlandı, Filistin temalı resim ve mesajlar sergilendi.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Hüseyin Nüsret Resul Beyler İmam Hatip Ortaokulu farkındalık programı düzenlendi. Programda öğrenciler şiirler okuyup, gösteriler sundu.

Kaymakam İbrahim Zahid Ahat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem'in de katıldığı programda, öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar sergilendi. Etkinlik kapsamında 'Nehirden Denize Özgür Filistin' temasıyla Sumud Filosu'nu simgeleyen bir gemi maketi de hazırlandı.

Öğrenciler, Gazze'de yaşananlara ilişkin duygu ve düşüncelerini kaleme alarak zarflara koydu. Okulda hazırlanan sergi alanında Filistin temalı resim ve mesajlara da yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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