Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci İstanbul'da Bayburt Vakfı Başkanını Ziyaret Etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt ve Gümüşhane Federasyonlarının düzenlediği kültür buluşmaları programlarına katılmak için İstanbul'da Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı başkanını ziyaret etti. Başkan Pekmezci, ziyarette yaptıkları çalışmalardan dolayı vakıf başkanını tebrik etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt ve Gümüşhane Federasyonlarının ortaklaşa düzenlemiş olduğu kültür buluşmaları programlarına katılmak için bulunduğu İstanbul'da Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı başkanını ziyaret etti.

Vakıf Başkanı İsrafil Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Pekmezci İstanbul'da Bayburtlularla bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Göreve geldiğimiz yaklaşık 5 yıldan beri şehrimize hizmet etmek adına çırpınıyoruz. Yaptıklarımızla Bayburt'umuz her geçen gün çok daha iyi bir konuma geliyor. Bayburt her geçen gün kendine yakışır tarih ve kültür şehri kimliğinin ötesinde modern anlamda yeşil alanlarıyla, kent dokusuyla, otoparklarıyla iyi bir bir seviyeye geldi. Bayburt Vakfımız eğitimde, kültürde ve hizmette çok önemli çalışmalara imza atıyor. Yürüttükleri başarılı çalışmaları mutlulukla ve takdirle takip ediyoruz. Bayburt ve Bayburtlular için yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Başkan İsrafil Kahraman ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Pekmezci'yi ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Kahraman ise, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Ziyaret Belediye Başkanı Pekmezci ve Vakıf Başkanı Kahraman'ın birbirlerine günün anısına plaket takdim etmelerinin ardından sona erdi. - BAYBURT