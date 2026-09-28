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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler personeline gelişimsel yaklaşım eğitimi verildi

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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler personeline gelişimsel yaklaşım eğitimi verildi
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aker tarafından gelişimsel yaklaşım ve aile yaşam döngüsü konulu eğitim verildi. Eğitimde aile yaşam döngüsünün farklı dönemleri ve gelişim süreçlerinin aile ilişkilerine yansımaları ele alındı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aker tarafından 'Aile Eğitimlerinde Gelişimsel Yaklaşım ve Aile Yaşam Döngüsü' konulu eğitim verildi.

İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde, aile yaşam döngüsünün farklı dönemleri ve bu dönemlerde ortaya çıkan değişimler ele alındı. Personele, aile bireylerinin gelişim süreçlerinin aile ilişkilerine yansımaları hakkında bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca ailelerin farklı yaşam dönemlerinde karşılaşabileceği durumlara yönelik gelişimsel yaklaşımın sosyal hizmet çalışmalarındaki yeri üzerinde duruldu. Konuya ilişkin örneklerin de paylaşıldığı eğitimde, personelin ailelerle yürüttüğü çalışmalarda yararlanabileceği bilgiler aktarıldı.

Program, personelin konuyla alakalı sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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