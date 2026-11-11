Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadın hizmetlerini değerlendirdi

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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, Sosyal Hizmet Merkezi personeli ile kadın hizmetleri alanında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı değerlendirme toplantıları yapıldı.

Aylık olağan toplantıda, ailelerin sosyal hizmetlerden yararlanması, çocukların korunması-desteklenmesi, yaşlı ve engelli vatandaşlara sunulan hizmetler ile sosyal destek başvurularının işleyişi üzerinde duruldu. Hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve kurum çalışmalarının geliştirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan ve Şube Müdürü Mehtap Ekici'nin katılımıyla yapılan Kadın Hizmetleri Değerlendirme Toplantısında ise kadınlara sunulan sosyal destek ve danışmanlık hizmetleri, haklar konusunda bilgilendirme faaliyetleri ve başvuru sahiplerinin uygun hizmetlere yönlendirilmesi görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı