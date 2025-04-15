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Bayat Kaymakamlığı'ndan Mantar Zehirlenmelerine Karşı Uyarı

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Afyonkarahisar Bayat Kaymakamlığı, bahar aylarında doğada hızla çoğalan mantarların zehirli olabileceğini belirterek, vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı uyardı. Zehirlenme belirtilerinin mantar türüne göre değişebileceği ifade edildi.

Afyonkarahisar Bayat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama ile vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

Bahar aylarının gelmesi ve yağışlı bir dönem geçirilmesi nedeniyle doğada mantarlar hızla çoğaldı. Bayat Kaymakamlığı mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunduğu açıklamada, "Doğada kendiliğinden yetişen mantarlar, zehirli olabilir ve tüketildiğinde ölümcül zehirlenmelere yol açabilir.

Zehirlenme belirtileri, mantarın türüne göre değişiklik gösterebilir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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