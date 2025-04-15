Bayat Kaymakamlığı'ndan Mantar Zehirlenmelerine Karşı Uyarı

Afyonkarahisar Bayat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama ile vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

Bahar aylarının gelmesi ve yağışlı bir dönem geçirilmesi nedeniyle doğada mantarlar hızla çoğaldı. Bayat Kaymakamlığı mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunduğu açıklamada, "Doğada kendiliğinden yetişen mantarlar, zehirli olabilir ve tüketildiğinde ölümcül zehirlenmelere yol açabilir.

Zehirlenme belirtileri, mantarın türüne göre değişiklik gösterebilir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR