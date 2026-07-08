Haberler

Balıkesir'de Hayvan Hastanesi Bölgedeki Hayvanların Şifa Merkezi Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, 2026 yılının ilk yarısında 1850 vaka aldı. Bunlardan 1250'sine teşhis ve tedavi hizmeti sunulurken, kedi, köpek, çiftlik hayvanı ve egzotik türler başta olmak üzere birçok hayvan sağlığına kavuşturuldu.

(BALIKESİR) - Haber: Sefer TALAY

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesi ve bünyesindeki hayvan hastanesine başvurular 2026 yılının ilk yarısında da sürdü.

BAÜN Veteriner Fakültesi ve bünyesindeki hayvan hastanesi 1 Ocak-30 Haziran 2026 arasında 1850 vaka geldi. Bunlardan 1250 hasta hayvana teşhis ve tedavi hizmeti sunuldu.

Hayvan Hastanesinde aşılama, gebelik muayenesi, cerrahi operasyonlar, nekropsi ile beraber bakteriyolojik, virolojik ve parazitolojik analizler, gıda ve yem analizleri, kapsamlı laboratuvar tetkikleri ve koruyucu hekimlik gibi hizmetler de sürdürülüyor.

Hayvan Hastanesi bünyesinde kedi ve köpek başta olmak üzere çiftlik, egzotik ve yaban hayvanlarına teşhis ve tedavi imkanı sunulurken, uygulanan güncel ve etkili tedavi protokolleri sayesinde pek çok hayvan sağlığına kavuşuyor.

Bu yılın ilk yarısında aylık ortalama 300 vakaya kapılarını açan kurumda 490 kedi, 316 köpek, aralarında koyun, inek, buzağı ve keçilerin bulunduğu 346 çiftlik hayvanı, kuş, tavşan, kaplumbağa ve hamster gibi türlerden oluşan 72 egzotik/pet hayvanı ile 2 ata tıbbi müdahalelerde bulunuldu.

Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi'nde, alanında uzman akademik kadro sayesinde Balıkesir ve çevresinin yanı sıra, ülkenin 15 farklı ilinden ve 66 farklı ilçesinden vakalar da geldi.

Kaynak: ANKA
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Doç. Dr. Faik Tanrıkulu: Trump, Türkiye'nin dönüşen gücünün farkında

Neden Avrupa'yı sevmiyor, Türkiye'yle dost? İşte hayranlığının nedeni
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi

Trump resepsiyon yemeğine bakın 10 üzerinden kaç puan verdi
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı

Başbakanın imajındaki farklılık Erdoğan'ın gözünden kaçmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi

NATO'nun en genç liderine Erdoğan da Trump da ayrı ilgi gösterdi