Battalgazi meclisi Haziran toplantısı tamamlandı - Haberler

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Battalgazi meclisi Haziran toplantısı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Battalgazi meclisi Haziran toplantısı tamamlandı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı Olağan toplantısının 2.birleşim 1.oturumunda bir araya geldi.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı Olağan toplantısının 2.birleşim 1.oturumunda bir araya geldi. Toplam 3 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısı 1.oturumunun 2.birleşiminde bir araya geldi. Mazeret dilekçelerinin okunması ve gerçekleştirilen yoklamanın ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Haziran ayı olağan toplantısı 1.birleşim 1.oturumun karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve toplam 3 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyona havale edildi.

Toplantı öncesi kısa bir konuşma gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediye Meclisi Haziran ayı toplantımızın 2.birleşiminde bir araya geldik. Değişen ve gelişen ilçemizi daha güzel yarınlara hazırlama noktasında gece demeden gündüz demeden yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz. Aldığımız kararların Malatya'mız ve Battalgazi'miz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı Olağan toplantısı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'te Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Güder Malatya Yerel Haberler

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