Battalgazi Belediyesi'nden Bağtepe'ye köy yerleşke alanı

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, vatandaşlara yeni yaşam alanları oluşturmak amacıyla Bağtepe Mahallesi'ndeki 74 dönümlük alanda 'Köy Yerleşke Alanı' oluşturuyor. Birer dönümlük parseller şeklinde oluşturulan alanların satışı ise Battalgazi Belediyesi tarafından ihale usulüne göre yapılacak.

Battalgazi Belediyesi, Maliye hazinesinden devri sağlanan Bağtepe Mahallesi'ndeki 74 dönümlük alanda "Köy Yerleşke Alanı" oluşturuyor. Köyden kente göçü önlemek, sürdürülebilir mimarlık ve vatandaşlara yeni yaşam alanları oluşturmak amacıyla birer dönümlük parseller şeklinde oluşturulacak olan bu alanların satışı ise ihale usulüne göre yapılacak. Köy Yerleşke Alanı çalışmaların startını veren Battalgazi Belediyesi, yeni oluşturulan alt merkezlerin yanı sıra gerçekleştirdiği bu çalışmalar ile ilçeyi dar makastan kurtaracak.

Oluşturulacak olan Köy Yerleşke Alanı'nda gerçekleştirilen yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi ilçemize bağlı Bağtepe mahallemizde belediye olarak yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceliyoruz. Göreve geldiğimizde şunu ifade etmiştik; ilçemizdeki her bir mahalleyi cazibeli hale getireceğiz. Hamd olsun bunu da başarıyoruz. Her bir mahallemiz için farklı çalışmalar ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bugünde Bağtepe mahallemizde Maliye hazinesine ait olan ve devri belediyemize sağlanan 74 dönümlük alanda köy yerleşke alanı oluşturma adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada bin metrekarelik parseller oluşturacağız. Fen işleri Müdürlüğü ekiplerimizde burada yollarımızı açıyor. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi ile görüştük ve burada su ve kanalizasyon işlemleri gerçekleştirecek. Önümüzdeki günlerde buranın ihalesi yapılacak. Hem Malatya içi hem de dışındaki vatandaşlar buradan parsel alabilecek. Bilindiği gibi 2020 depreminden sonra vatandaşlarımızın taşraya ilgi ve alakası daha da artmış durumda. Bizde hem o ilgiyi karşılamak hem de bu mahallede yaşayıp parsel sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için ihtiyaçlarını karşılamak için bu çalışmamızı başlattık" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel