Batmanlı Çift Düğün Sofrasını Gazze'deki İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı

Batmanlı Çift Düğün Sofrasını Gazze'deki İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı
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Batmanlı bir hayırsever çift, düğün yemeklerini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine bağışlayarak anlamlı bir iyilikte bulundu. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla yapılan bu yardım, Gazze'de yaşayan binlerce insana sıcak yemek ulaştırmayı amaçlıyor.

Batmanlı hayırsever bir çift, hayatlarının en özel gününü anlamlı bir iyilikle taçlandırarak düğün yemeklerini Gazze'deki ihtiyaç sahipleriyle paylaştı. Düğünlerinde misafirlerine yemek vermek yerine, bu ikramı Gazze'deki mazlumlara ulaştırmayı tercih eden çift, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırılmasına vesile oldu.

"Sevincimiz de hüznümüz de bir"

Gazze'de süregelen insani krize sessiz kalmayan çift, Yedi Başak'ın acil yardım çalışmaları kapsamında düğün sofralarını binlerce kilometre öteye taşıdı. Derneğin bölgede yürüttüğü sıcak yemek programı ile her gün 20 ila 25 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Genç çift duygularını şu sözlerle ifade ederek, "Bugün bizim en mutlu günümüz. Bu özel günde, Yedi Başak aracılığıyla düğün yemeğimizi Gazzeli kardeşlerimizle paylaşmak istedik. Kalbimiz her zaman sizinle. Bu iyiliğe vesile olan Yedi Başak Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Sevinciniz sevincimizdir, hüznünüz hüznümüzdür. Daima yanınızdayız. Biz biriz, birlikte daha güçlüyüz" dedi.

"Düğün yemeğini Gazze'ye bağışla"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Av. İsmet Yıldırım da bu örnek davranışla ilgili yaptığı açıklamada, "Batmanlı çiftimizin bu anlamlı tercihi bizi derinden duygulandırdı. Gazze'de yaşanan ağır insani krizin ortasında, bir çiftin en mutlu günlerinde sofralarını kardeşleriyle paylaşması, iyiliğin ve ümmet bilincinin ne kadar güçlü bir köprü kurduğunu bir kez daha gösterdi. Bu iyilik örneğinin yaygınlaşması adına 'Düğün Yemeğini Gazze'ye Bağışla' kampanyamızı başlatıyoruz. Bu vesileyle sofralar büyüsün, kalplere umut ve gönüllere kardeşlik taşınsın" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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