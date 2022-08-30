Batman yerel: Gercüş Kaymakamı Öztaş göreve başladı Yerel Haberler Batman yerel haberi: Batman'da Gercüş Kaymakamlığına atanan Muhammed Öztaş, görevine başladı. Batman'da Gercüş Kaymakamlığına atanan Muhammed Öztaş, görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Tutak Kaymakamlığı'na atanan ve 19 Ağustos 2022 tarihli İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün onayı ile Gercüş Kaymakamı olarak görevlendirilen Kaymakam Öztaş, geldiği Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni görevine başladı. Öztaş'ın iyi derecede Arapça ve İngilizce bildiği belirtildi. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İçişleri Bakanlığı Batman Yerel Haberler

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