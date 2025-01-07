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Batman Havalimanı Personeline Güvenlik Eğitimi Verildi

Batman Havalimanı Personeline Güvenlik Eğitimi Verildi
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Batman Havalimanında çalışan personele, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından güvenlik cihazlarının kullanımı hakkında eğitim verildi. Eğitimde X-ray, patlayıcı iz ve sıvı patlayıcı tespit cihazlarının kullanımı detaylı şekilde anlatıldı.

Batman Havalimanında personele, güvenlik cihazlarını kullanma konusunda eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından Batman Havalimanında çalışan personele, güvenlik cihazlarını kullanma eğitimi verildi. Düzenlenen eğitim dahilinde güvenlik personeline, X-ray, patlayıcı iz ve sıvı patlayıcı tespit cihazlarının kullanımı konusunda detaylı sunum gerçekleştirildi. Eğitimler sayesinde personelin, havalimanlarındaki güvenlik kontrol noktalarında daha etkin bir şekilde görev yapılması hedefleniyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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