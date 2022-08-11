Batman haberi... Batman ve ilçelerine aşevi kuruluyor

Batman haber... Batman Valiliği, Kaymakamlıklar ve belediye desteği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde yaşlı, engelli, dezavantajlı vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere kent merkezi ile Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk ve Sason ilçelerinde aşevi kurulması için...

Batman Valiliği, Kaymakamlıklar ve belediye desteği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde yaşlı, engelli, dezavantajlı vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere kent merkezi ile Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk ve Sason ilçelerinde aşevi kurulması için çalışmalara başlandı.

Aşevlerinin kuruluşu ile ilgili valilik toplantı salonunda Vali Ekrem Canalp Başkanlığında yapılan çalışma toplantısında kent merkezi ve ilçelerinde kurulacak aşevlerinin en kısa sürede faaliyete başlaması için Kaymakamlar, belediye başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlerinden azami gayret göstermeleri ve en kısa sürede aşevlerini faaliyete geçirmelerini istedi.

Toplantıya; vali yardımcısı Kadir Kılıç, Kaymakamlar, belediye başkanları, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürleri katıldı. - BATMAN