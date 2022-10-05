Batman haber | Batman Üniversitesi öğrencilerine hoş geldin partisi

Batman Üniversitesi öğrencilerine hoş geldin partisi

BATMAN - Batman Üniversitesi merkez kampüste 2022-2023 eğitim-öğretim yılında üniversiteyi kazanan öğrencileri için kampüse hoş geldin partisi düzenledi.

Batman Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Partide eğlenen öğrenciler, Türkçe, Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir öğrencilere lokma ikramında bulundu.

Merkez kampüste kampüse hoş geldin partisinde öğrencilerle bir araya gelen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, yeni eğitim-öğretim yılına başladıklarını söyledi. Öğrencileriyle bir arada olunca enerjilerinin kendilerine yansıdıklarını ifade eden Rektör Demir, "Biz öğrencilerimize oryantasyon eğitimleri düzenledik. Şimdi de merkez kampüsümüzde kampüse hoş geldin partisi düzenliyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin streslerini atmalarını sağlamak. Doyasıya eğlenmelerini sağlamak. Doyasıya da eğlendikten sonra da sıra doyasıya ders çalışmaya geliyor. Öğrencimiz mutlu olunca rektörlük olarak biz mutlu oluyoruz. Öğrencimizin doyasıya ders çalışabilmesi, genel ağırlıklı ders ortalamasını yükseltebilmesi, yurt dışına gidebilmesi, yabancı dilini geliştirebilmesi için bu şekilde etkinlikler düzenliyoruz" dedi.