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Batman Gercüş'te sürücü, aracın altına saklanan yavru kediyi kontrol ederek kurtardı

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Batman Gercüş'te sürücü, aracın altına saklanan yavru kediyi kontrol ederek kurtardı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde dikkatli bir sürücü, aracını çalıştırmadan önce yaptığı kontrolde aracın altına saklanan yavru kediyi fark ederek kurtardı. Sürücü, soğuyan havalarda yavru kedilerin araç altına saklanabildiğini belirterek sürücülere kontrol çağrısı yaptı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde dikkatli bir vatandaş, aracını çalıştırmadan önce yaptığı kontrol sayesinde alt kısmına sığınan yavru kediyi fark ederek kurtulmasını sağladı.

Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Fahrettin Korkut, aracına binmeden önce alt kısmını kontrol etti. Yaptığı kontrolde aracın yürür aksamı ile gövdesi arasına gizlenmiş yavru bir kedi gören Korkut, minik kediyi zarar görmeden bulunduğu yerden çıkardı. Korkut, "Havalar iyice soğudu. Yavru kediler sıcak bir yer bulabilmek için araçların altına veya kaput içlerine saklanabiliyor. Tüm sürücülerimizden rica ediyorum, lütfen araçlarınızı hareket ettirmeden ve çalıştırmadan önce mutlaka altını ve kaputunu kontrol edin. Küçük bir dikkat, bir can kurtarır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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