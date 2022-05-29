Batman'da zamana meydan okuyan tarihi çınar ağaçları yöre halkından ilgi görüyor - Haberler

Batman'da zamana meydan okuyan tarihi çınar ağaçları yöre halkından ilgi görüyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde Sevek doğal mesire alanında bulunan 600 ile 900 yıllık olduğu belirtilen tarihi çınar ağaçları ve Sevek çeşmesi yöredeki vatandaşlar tarafından ziyaretçi akınına uğruyor.

Sason Sevek mesire alanının kalkınma ajansı tarafından desteklenmesiyle vatandaşların hizmetine giren Sevek doğa parkta 60 metreyi aşkın yüksekliği, 12 metreye varan gövde genişliği ve kovuğunda 20 kişinin sığabileceği büyüklükte olan tarihi çınar ağaçları, zamana direnerek yaklaşık 9 asırdır ayakta kalmayı başardı. Özellikle yaz aylarında piknik yapmak ve yakınında bulunan tarihi Sevek çeşmesinden soğuk su içmek için gelen vatandaşlar, tarihi çınar ağaçlarıyla hatıra fotoğrafları çekerek, ağaçlarının gölgesinde dinlenerek yorgunluklarını atıyor.

Tarihi Sevek çeşmesi ve asırlık çınar ağaçlarının geçmişi Bizans'tan daha eski olduğunu belirten ilçenin yaşlılarından Hacı Samet Aksoy, "Bu tarihi Sevek çeşmesinin Bizans tarihine kadar uzandığını biliyoruz. Bu çeşmeyi Bizanslar da kullandı. Bu Çınar ağaçlarının ömrü de 700 ile 800 yıllık vardır" dedi.

"Çınar ağaçları yılın dört mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor"

Tarihi çınar ağaçlarının 600 ile 900 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirten Batman'dan ağaçları görmeye gelen vatandaşlardan Rıfat Demir, "Batman'dan geldik. Daha önce de okul olarak bu tarihi ağaçları görmeye gelmiştik. Özelikle bu alanda mesire alanı yapılmasının ardından adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Bizde baharın son günlerinde buraya gelmeyi tercih ettik. Buradaki ağaçlar 600 ile 900 yılık bir tarihi geçmişe sahiptir. Yükseklik olarak da 45 ile 60 metre yüksekliğe sahiptir. Burası 4 mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Burada kış aylarında da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntü oluşuyor. Burada yapılan mesire alanı ile birlikte sıkıntıdan uzak ve gürültüden uzak bir vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, buraya gelerek hoş bir vakit geçiriyor" dedi.

Çevredeki vatandaşlar, diğer nesillere de aktarılması için çınar ağaçlarını özenle koruyor.