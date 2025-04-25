Batman'da Tesbih Kavgası: 1 Kişi Yaralandı

Batman'da tesbih kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

BATMAN - Batman'da emanet tesbih yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi silahla iki ayağından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Batman'ın Petrolkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında emanet edilen bir tesbih nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada İ.Ç., kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu iki ayağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.