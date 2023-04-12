Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da şiddetli yağış, sel ve heyelana neden oldu

Yerel Haberler

Batman'da şiddetli yağış, sel ve heyelana neden olduBATMAN Batman'ın Sason ilçesinde gök gürültüsü ile birlikte etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu.

Batman'da şiddetli yağış, sel ve heyelana neden oldu

BATMAN Batman'ın Sason ilçesinde gök gürültüsü ile birlikte etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu.

Meteoroloji, Batman, Siirt, Diyarbakır ve bazı çevre illerde beklenen kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı. Beklenen yağış, Batman'ın Sason ilçesinde etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yoğun gök gürültüsü ile birlikte ilçeyi adeta karanlığa çeviren yoğun yağışın ardından meydana gelen sel ve akabinde meydana gelen heyelan nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açma çalışmaları başlatan özel idare ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açtı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batman Sason Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title