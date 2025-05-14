Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu

Batman'da Şeyh Halid Anma ve AŞ Dökme Etkinlikleri İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Batman'da Şeyh Halid Anma ve AŞ Dökme Etkinlikleri İçin Hazırlıklar Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Beşiri ilçesindeki Şeyh Halid Türbesi'nde her yıl düzenlenen anma ve AŞ dökme etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı. 17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik için yüzlerce çadır kuruldu ve misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması hedefleniyor.

Batman'ın Beşiri ilçesinde Şeyh Halid Türbesi'nde her yıl düzenlenen anma ve AŞ dökme etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.

Batman'a 8 kilometre uzaklıktaki ziyaret alanında hummalı bir hazırlık süreci yürütülürken, misafirlerin konaklaması için yüzlerce çadır kuruldu. Etkinlikler, 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinde başlayacak ve 18 Mayıs Pazar günü öğleden sonra sona erecek.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Şeyh Selman Bağdu, "2025 yılı Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinlikleri için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Programımız 17 Mayıs Cumartesi sabahı başlayacak, 18 Mayıs Pazar öğleden sonra sona erecek. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Katılımın her yıl arttığını belirten Bağdu, "Geçmiş yıllara göre daha büyük bir katılım bekliyoruz. Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan olduğu gibi Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçimiz olacak. Batman olarak ev sahipliğimizi en güzel şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında güvenlik, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda da gerekli tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Halk silah bırakma sürecini destekliyor mu?

Halk silah bırakma sürecini destekliyor mu?
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.