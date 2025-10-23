Batman'da Otomobilin Motoruna Giren Yılan İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

BATMAN (İHA) – Batman'da bir otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay Batman'ın Ek Sanayi Sitesinde yaşandı. Park halindeki bir aracın motor kısmına giren yılan, hem araç sahibini hem de çevredeki vatandaşları telaşlandırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler motor kaputunu açıp özel ekipmanlar kullanarak yılanı bulunduğu yerden zarar vermeden çıkarmayı başardı. Çıkartılan yılan, daha sonra ekipler tarafından yerleşim yerlerinden uzak, doğal yaşam alanına güvenli bir şekilde salındı. - BATMAN