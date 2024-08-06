Batman'da Keçiler ve Alagöz mezraları köy statüsüne kavuştu

Batman'da Keçiler ve Alagöz mezralarının köy statüsüne kavuşmasıyla birlikte köy sayısı 293'e çıktı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Sason ilçesi Örenağıl köyüne bağlı Keçiler mezrası ile Sason Sarıyayla köyüne bağlı Alagöz mezrasının İçişleri Bakanlığının köy olma kriterlerini karşılaması sonucunda Sason ilçemize bağlı Keçiler ve Alagöz adları altında bağımsız birer köy kurulması İçişleri Bakanlığınca onaylanarak tescil edilmiş ve 291 olan köy sayımız 293'e yükselmiştir" denildi. - BATMAN