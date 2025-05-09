Batman'da Kayıp 15 Büyükbaş Hayvan Bulundu

Batman'da kayıp 15 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulundu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde kaybolan 15 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Sason'un Kelhasan Mahallesi'nde etrafında çitli arazide 15 büyükbaş hayvanının kaybolması üzerine sürü sahibi M.T., İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma asayiş ekibi timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren ve dron kullanılan çalışmaların sonunda, kayıp hayvanların 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan büyükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.