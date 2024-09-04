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Batman'da Vatandaşlar Mereto Dağı'nda İsrail'e Tepki Gösterdi

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Batman'da 3 bin rakımlı Mereto Dağı'nın zirvesine çıkan bir grup vatandaş, İsrail'in suikasta kurban giden Hamas lideri İsmail Haniye'nin posterini açarak tepki gösterdi. Vatandaşlar, Türk milletinin daima Filistin halkının yanında olacağını vurgulayarak Haniye'nin pankartını astı.

Batman'da İsrail'e tepki gösteren vatandaşlar Mereto Dağı zirvesinde Haniye'nin posterini açtı

BATMAN - Batman'da 3 bin rakımlı Mereto Dağının zirvesine tırmanan bir grup vatandaş, zirvede İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit edilen Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin posterini ve Kelime-i Tevhid bayrağı açtı.

Türk milletinin daima Filistin halkının yanında olacağını belirten ve zirveye İsmail Haniye pankartını asan vatandaşlardan Bayram Çelik, "Allah'ın izniyle biz Müslüman Türk halkı olarak, Türk'ü ile Laz'ıyla, Kürt'üyle, Çerkez'iyle daima Müslüman Filistin halkının yanında olacağız" dedi.

31 Temmuz 2024'te Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra sabahın erken saatlerinde İran'ın Tahran kentindeki evinde suikasta kurban gitmesinin ardından bu olay birçok Müslüman ülkede tepki neden olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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