Üye Girişi
Haberler
Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü

 Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer

Putin, elindeki en güçlü silahla tehdit etti: Toz olursunuz
Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı

Batman'da Hırsızlık Şüphelisi 4 Kişi Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da birçok iş yerine girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu failler tespit edildi.

Batman'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

BATMAN - Batman'da birçok iş yerine girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda market hırsızlığı ve birçok iş yerinden hırsızlık olaylarının faillerinin tespit etti. Araç içerisinde olan K.Y, S.S.Ç, M.F.K. ve F.S., kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Batman'da Hırsızlık Şüphelisi 4 Kişi Kovalamaca Sonucu Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Yerel
img

Kaya bebekle ilgili itirafı, mahkeme salonunu buz kestirdi: 500 gram zaten...
img

Arda'nın yaptığını görünce kendinden geçti, sesi yayına yansıdı
img

"Evli adam peşimi bırakmıyor" dedi, işin aslı bambaşka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT Spor yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT Spor bugün hangi maçlar var? TRT 1 yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Cuma okullar tatil mi? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 29 Kasım Cuma Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Kayseri okullar tatil mi? SON DAKİKA 29 Kasım Cuma Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 28-29 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Kasım Torbalı, Ödemiş, Narlıdere su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 28-29 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bergen'in mezarı neden kafeste, kilitli? Bergen'in mezarı nerede, hangi mezarlıkta? Bergen öldü mü, yaşıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.