Batman'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

BATMAN - Batman'da birçok iş yerine girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda market hırsızlığı ve birçok iş yerinden hırsızlık olaylarının faillerinin tespit etti. Araç içerisinde olan K.Y, S.S.Ç, M.F.K. ve F.S., kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.