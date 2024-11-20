Batman'da Evlerden Ziynet Eşyası Çalan 2 Kadın Yakalandı

Batman'da girdikleri evlerden ziynet eşya çalan 2 kadın yakalandı

BATMAN - Batman'da girdikleri evlerdeki binlerce lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karışan 2 kadın, bu kez şüpheli hareketlerde bulununca çaldıkları altınlarla yakayı ele verdi.

Batman İl Emniyet Müdürülüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 kadın ve 1 çocuğun kaçma girişiminde bulunması üzerine; yakalanarak çıktıkları apartmanda kamera incelemeleri yapılmasıyla evlerden altın çaldıkları tespit edildiği belirtildi. Şahısların çantalarında yapılan aramda, 10 adet çeyrek altın, 1 adet Reşat altın, 2 adet küpe, 2 adet yüzük, 1 adet zincir kolye, 4 adet bilezik ve kapı açmak için kullandıkları meyve bıçağı, bakır tel, parmak izi bırakmamak için kullanılan ten çoraplar ele geçirildiği ifade edildiği açıklamada, şüpheli kadın şahıslar ve 1 suça sürüklenen çocuk hakkında yapılan adli işlemlerin ardından Ç.G isimli kadın tutuklanarak ceza evine gönderildiği belirtildi.