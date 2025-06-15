Batman'da Düğüne Giden Kadın Kazada Hayatını Kaybetti

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Batman'ın Kozluk ilçesinde düğüne giden ailenin geçirdiği kazada genç kadın hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Batman'da düğüne giden kadın kazada hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde düğüne giden ailenin geçirdiği kazada genç kadın hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Malagir Köprüsü mevkisinde Hasret Hasar yönetimindeki 34 KDV 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü ve kardeşi Yunus Hasar (27), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Hasret Hasar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin düğüne gittiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Yerel
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