Batman’da bunaltıcı sıcaktan kaçan vatandaşlar mesire alanlarını tercih ediyor

Batman'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar, serinlemek için dere yatakları ve soğuk su kaynaklarının bulunduğu mesire alanlarına yöneldi.

Tarihi çınar ağaçlarının gölgesi ve buz gibi akan su kaynaklarıyla dikkat çeken mesire alanına gelen vatandaşlar, aileleriyle birlikte piknik yaparak bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşmanın keyfini yaşadı. Sason ilçesindeki Kınalı Mesire Alanı'na ailesiyle birlikte gelen Sabahattin Atalay, kent merkezinde sıcaklığın 40 dereceyi aştığını belirterek, "Batman'da bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Biz de serinlemek için Kınalı Mesire Alanı'na geldik. Burada soğuk su kaynakları ve asırlık çınar ağaçları sayesinde hava sıcaklığı yaklaşık 25 derece gibi hissediliyor. Son yıllarda mesire alanlarında yapılan düzenleme ve ulaşım çalışmalarının ardından vatandaşlar bu alanlara daha rahat ulaşabiliyor. Bu nedenle her geçen yıl daha fazla kişi serinlemek için burayı tercih ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı