Haberler

Karla kaplı karakolda Mehmetçikle iftar programı düzenlendi

Karla kaplı karakolda Mehmetçikle iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Gömüşörgü Jandarma Karakolunda, Ramazan ayı dolayısıyla askerlere iftar programı düzenlendi. Vali Ekrem Canalp, askerlerle bir araya gelerek bölgede yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı ve personelin özverisini vurguladı.

Ramazan ayı dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Gömüşörgü Jandarma Karakolunda görev yapan askeri personele iftar programı düzenlendi.

Etrafı karla kaplı karakolda Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen programda Mehmetçiklerle bir araya gelen Batman Valisi Ekrem Canalp, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında İl Jandarma Komutanı Ekrem Doğan'dan bilgi aldı. Bölgede sürdürülen güvenlik ve asayiş tedbirleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Canalp, görev başındaki personelin çalışmalarını yakından takip etti. İftar programında askerlerle aynı sofrayı paylaşan Vali Canalp, özveriyle görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek Ramazan aylarını tebrik etti. Özellikle kırsal bölgelerde fedakarca görev yapan personelin çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Canalp, devletin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu ifade etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

Savaşta bir ilk: İran füzeleri Avrupa Birliği sınırlarının içine girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat
Türk gemilerine 'Hürmüz Boğazı' uyarısı! Alarm durumu Kod 3'e yükseltildi

Türk gemilerine "Hürmüz" uyarısı! Alarm durumu Kod 3
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Elindeki bir kız çocuğunun kopan kolu: Dünya bu cinayeti görmeli
İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu

İran'a saldıran İsrail'e komşusundan ağır darbe