Batman'da aç kalan ayılar, arı kovanlarına saldırdı

BATMAN - Batma'da kış uykusundan uyanan aç ayılar, yüksek kesimlerde bulunan arı kovanlarını parçalayarak içindeki kilolarca organik balı yedi.

Olay Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyü yaylasında meydana geldi. 15 yıldır arıcılıkla uğraşan İrfan Maligir'e ait arılı kovanlarına ayı saldırdı. Yaylada yaklaşık 250 adet arılı kovanı bulunan Malgir, ayı saldırısında 30'un üzerinde bal dolu arılı çıtanın zarar gördüğünü ve yaklaşık 300 kilogram balın ziyan olduğunu belirtti. Hem arıcıların hemde ayıların zarar görmemesi için elektrikli çitlerle önlem alına bileceğini belirten İrfan Malgir, bu yıl ayılarda bölgede artış olduğunu belirterek, "Kara kovan arı besiciliği yaparak organik bal üretimi ile uğraşıyorum. Arılarımızı yüksek kesimlere çıkartarak daha kaliteli bal hedefliyoruz. Ancak bu yıl ayıların saldırılarına maruz kalıyoruz. Benim ve bazı arıcıların kovanlarına dadanan ayılar kovanlara zarar veriyor. Bu yıl aratan ayı saldırılarından dolayı yüksek alanlara çıkmaktan korkuyoruz. Ayılarda da zarar vermek istemiyoruz. 15 yıldır arı besiciliği yapıyorum. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum" dedi.

Habere ayı arşiv görüntüleri eklenmiştir.