Batı Şeria'da İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinli tutukluların yakınları, destek gösterisi gerçekleştirdi. Tutukluların posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına son vermesi çağrısı yaparak, savunmasız sivillerin maruz kaldığı baskı, katliam ve yıkıma karşı sessiz kalan ülkeleri kınadı.

İnsan hakları örgütlerine göre İsrail hapishanelerinde 200'ü kadın ve 70'i çocuk olmak üzere 9 binden fazla Filistinli bulunuyor. - BEYTÜLLAHİM