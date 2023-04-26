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Bataklığa düşen inek böyle kurtarıldı

Yerel Haberler

Bataklığa düşen inek böyle kurtarıldıTOKAT Tokat'ta bataklığa batan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Bataklığa düşen inek böyle kurtarıldı

TOKAT Tokat'ta bataklığa batan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen hayvan sahibi, hayvan sürüsünü otlatmak için kırsal alana çıkardı. Sürüden ayrılarak bataklığa giren büyükbaş hayvan bataklığın orta kısmına battı ve çıkamadı. Çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyükbaş hayvanı battığı yerden çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Yerel

İtfaiye Erbaa Tokat Yerel Haberler

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