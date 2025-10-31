Haberler

Başsavcı Ozan Kapıcı'dan şehit ailesini ziyaret

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kapıcı, 5 Eylül 2005 yılında Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde şehit olan Ahmet Belen'in Uzunoluk mahallesinde ikamet eden eşi Seviye Belen ve Seviye Belen'in Annesi Makbule Çağlayan'ı ziyaret etti.

Şehit Ahmet Belen'nin acısını paylan Başsavcı Ozan Kapıcı, "Şehidimiz Ahmet Belen'in eşi Seviye Belen'nin ve Kayınvalidesi Makbule Çağlayan'ı ziyaret ettik. Şehidimiz Ahmet Belen kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Şehit aileleri başımızın tacıdır. Bizim için yeri başkadır. Sizin acınız bizim acımızdır" Dedi.

Başsavcı Ozan Kapıcı'nın ziyaretinden çok mutlu olan Şehit Ahmet Beledin'nin eşi Seviye Belen, "Başsavcımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şehit ailelerine göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Ziyaretin ardından Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kapıcı, şehidin eşi Seviye Belen'e Kuranı kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
