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Başsavcı Korkmaz göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başsavcı Korkmaz göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu!nun son kararnamesi ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Habib Korkmaz göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu!nun son kararnamesi ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Habib Korkmaz göreve başladı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, HSK'nın son yayınlanan kararnamesi ile Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanırken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Korkmaz, Kayseri Adliyesi'ndeki görevine bugün itibariyle başladı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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