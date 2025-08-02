Başköy Camisi İnşaatı Devam Ediyor

Digor'da Başköy caminin yapımı devam ediyor. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman cami inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Başköy köyünde, geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan cami, tamamlandığında köy halkı yeni camide ibadetini yapacak.

Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, cami inşaatını gezdi, yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Kahraman çalışmaların biran evvel tamamlanmasını istedi. Başköy cami tamamlandığında sadece bir ibadethane olmakla kalmayıp, aynı zamanda köy halkının sosyal ve kültürel etkinliklerine de ev sahipliği yapması hedefleniyor. - KARS