Başkonsoloslar Konferansı Ankara'da Başlıyor

Güncelleme:
Bu yıl ilk kez 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Başkonsoloslar Konferansı'nda, Türkiye'nin başkonsolosluk hizmet standartlarının yükseltilmesi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Başkonsoloslar Konferansı, bu yıl ilk kez 6-8 Kasım tarihleri arasında "Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız" temasıyla Ankara'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, konferansın teması "Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız" olarak belirlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin başkonsoloslarına hitap ederek Konferans'ın resmi açılışını gerçekleştirecek.

Bakanlık kaynakları, konferans kapsamında başkonsoloslukların görev alanlarıyla doğrudan ilgili konuların ele alınacağı tematik ve bölgesel oturumların düzenleneceğini kaydetti. Bu oturumlarda konsolosluk hizmetleri, vize süreçleri, göç politikaları, adli konular, vatandaşlık hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik, yurt dışında yaşayan Türkler, soydaş ve akraba topluluklar, Türkçe ve Türk dili, İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, kamu diplomasisi, stratejik iletişim, yurt dışı tanıtım, kültürel ve sportif faaliyetler, eğitim, terör ve organize suçla mücadele gibi başlıklar ele alınacak.

Konferans oturumlarına, Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra diğer bakanlıklar ve ilgili kurumların üst düzey yetkilileri de katılarak başkonsoloslarla kapsamlı istişarelerde bulunacak.

Konferans, Türkiye'nin başkonsolosluk hizmet standartlarını yükseltmeyi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara sunulan konsolosluk hizmetlerini çeşitlendirip geliştirmeyi hedefliyor. Konferans çıktılarıyla önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritasının oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye'nin Başkonsolosluk ağı

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye başkonsolosluk sayısı bakımından dünyada ilk üç ülke arasında yer alıyor. Türk başkonsolosluklarının sayısı 44 farklı ülkede toplam 99'a ulaştı. Ayrıca Türkiye'nin Niş Konsolosluk Bürosu, Süleymaniye Konsolosluk Ajanslığı ve Taipei Ticaret Ofisi bulunuyor.

Türkiye'nin Avrupa'da 52, Asya'da 29, Amerika'da 10, Afrika'da 6 ve Okyanusya'da 2 başkonsolosluğu faaliyet gösteriyor. Cumhuriyet döneminde açılan ilk Türk Başkonsolosluğu Selanik, son açılan ise Türkistan Başkonsolosluğu oldu. Yaklaşık 3,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Almanya, 14 Türk başkonsolosluğuyla Avrupa'da en fazla temsilciliğin bulunduğu ülke konumunda.

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 7,8 milyon Türk vatandaşı, Türk büyükelçiliklerinin konsolosluk şubeleri ve başkonsolosluklardan hizmet alıyor. Her gün yaklaşık 3 bin 500 vatandaş randevulu olarak bu temsilcilikleri ziyaret ederken, günlük 9 binin üzerinde konsolosluk işlemi gerçekleştiriliyor.

Türkiye, başkonsolosluklarında sunduğu yaklaşık 80 farklı işlem ile vatandaşlarına en fazla çeşitlilikte hizmet sunan ülkeler arasında yer alıyor. En sık yapılan işlemler arasında pasaport, noter ve kimlik kartı hizmetleri ilk sıralarda bulunuyor. Dünyanın en kuzeyindeki Türk Başkonsolosluğu St. Petersburg, en güneydeki Melburn, en doğudaki Sidney ve en batıdaki Vancouver başkonsoloslukları olarak öne çıkıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

