Başkanı Yıldırım, Bilecik'in öncelikli sorunları, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler için Ankara'da

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'da çeşitli Bakanlarla yaptığı görüşmelerde Bilecik'in öncelikli sorunları, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler ele alındı.

Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 178. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'da bir dizi temasta bulundu. Yıldırım, toplantı öncesi Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde Bilecik'in öncelikli sorunları, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler ele alındı. Yıldırım, ilin ihtiyaç ve taleplerini ilgili bakanlara ileterek çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Öte yandan, 178. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda teşkilat çalışmaları ile ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı öncesinde Bakanlarımızla bir araya gelerek ilimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini kendilerine ilettik. Bilecik'imizin gelişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı