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Başkan Zelyurt'tan vatandaşlarla iftar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Zelyurt'tan vatandaşlarla iftar

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Çat kapı yaparak vatandaşlar ile iftar yapıyor.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Çat kapı yaparak vatandaşlar ile iftar yapıyor.

Doğanşehir'de Ramazan ayı farklı bir atmosferde yaşanıyor. Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un çat kapı iftar ziyaretleri vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ve Söğüt Mahalle Başkanları ile birlikte Doğanşehir Söğüt Mahallesinde İbrahim Çiçek ve ailesine iftarda misafir oldular. Başkan Zelyurt daha sonra Söğüt Mahallesi'nde SMA hastası Aslı Çiçek bebeği ve ailesini ziyaret etti. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "Aslı Çiçek kızımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Allah güzel kızımıza şifa versin" dedi. - MALATYA

Başkan Zelyurt'tan vatandaşlarla iftar

Başkan Zelyurt'tan vatandaşlarla iftar

Başkan Zelyurt'tan vatandaşlarla iftar

Başkan Zelyurt'tan vatandaşlarla iftar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğanşehir, Malatya, Ramazan, Söğüt, Yerel, Haberler

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