Başkan Yücel kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kurban Bayramı'nın ilk günü Alanya'da 4 farklı noktada oluşturulan kurban kesim yerlerini ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Alanya Belediyesi'nin Eşgilik Düğün Salonu, Gazipaşa Dolmuş Durağı, Mahmutlar Şantiyesi ve Payallar Hizmet Binası'nda oluşturduğu kurban kesim yerleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldı. Vatandaşlar, veteriner hekimlerin kontrolünde temiz ve steril bir ortamda ücretsiz olarak dualarla kurbanlarını kestirdiler.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bayramın ilk günü kurban kesim yerlerini ziyaret ederek, vatandaşların bayramını kutladı. Kurban kesim yerlerindeki çalışmaları da denetleyen Başkan Yücel'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Yücel, kesilen kurbanların hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Alanya'mızda bir bayram coşkusu daha yaşıyoruz. Şehrin 4 farklı noktasında oluşturduğumuz kurban kesim yerlerinde temiz, hijyenik ve ücretsiz olarak vatandaşlarımıza bayram süresince hizmet edeceğiz. Bayramlar tüm İslam Aleminin birlik, beraberlik duygularının pekiştirildiği çok özel günlerdir. Bu birlik ve beraberliği kurban kesim alanlarında hissetmek bizleri çok mutlu etti. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel